Реши уравнения и сделай проверку. х+40=96 х-15=27 32-х=18 Помогите пожалуйста!
Математика
Реши уравнения и сделай проверку. х+40=96 х-15=27 32-х=18 Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+40=96 х=96-40 х=56 56+40=96 х-15=27 х=27+15 х=42 42-15=27 32-х=18 х=32-18 х=14 32-14=18
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