Реши уравнения x×6=24. x×7=13.12-x=6.4×x=28
Математика
Реши уравнения x×6=24. x×7=13.12-x=6.4×x=28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х×6=24 х=24÷6 х=4 4×6=24, 12-х=6 х=12-6 х=6 12-6=6, 4×х=28 х=28÷4 х=7 4×7=28 х×7=точно дорівнює 13?
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