Реши задачу. вычисли и запиши ответ. Производительность старого станка - 15 дет./ч. производительность нового станка - на 3 дет./ч. больше. За сколько минут старый станок обработает такое количество деталей, которое новый стано...

Математика

Реши задачу. вычисли и запиши ответ. Производительность старого станка - 15 дет./ч. производительность нового станка - на 3 дет./ч. больше. За сколько минут старый станок обработает такое количество деталей, которое новый станок обработает за 2 ч 30 мин?

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