Реши задачу. вычисли и запиши ответ. Производительность старого станка - 15 дет./ч. производительность нового станка - на 3 дет./ч. больше. За сколько минут старый станок обработает такое количество деталей, которое новый стано...
Математика
Реши задачу. вычисли и запиши ответ. Производительность старого станка - 15 дет./ч. производительность нового станка - на 3 дет./ч. больше. За сколько минут старый станок обработает такое количество деталей, которое новый станок обработает за 2 ч 30 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15+3=18(дет.)- новый станок. 2)18*2.5=45(дет.)- делает новый станок за 2 ч.30 мин. 3)45:15=3(ч) Ответ:за 3 часа
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