Решить надо уравнением, заранее спасибо)) из двух пунктов, расстояние между кот??рыми 7 км 500 м, одновременно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км /ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он д...
Математика
Решить надо уравнением, заранее спасибо)) из двух пунктов, расстояние между кот??рыми 7 км 500 м, одновременно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км /ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х (км/ч) - скорость автобуса v = (х - 6) км/ч - скорость сближения при движении вдогонку t = 15 мин = 15/60 ч = 1/4 ч = 0,25 ч - время в пути s = 7 км 500 м = 7,5 км - расстояние между двумя пунктами s = v * t - формула пути Подставим все значения в формулу и решим уравнение: (х - 6) * 0,25 = 7,5 х - 6 = 7,5 : 0,25 х - 6 = 30 х = 30 + 6 х = 36 Ответ: 36 км/ч - скорость автобуса
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