Решить надо уравнением, заранее спасибо)) из двух пунктов, расстояние между кот??рыми 7 км 500 м, одновременно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км /ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он д...

Математика

Решить надо уравнением, заранее спасибо)) из двух пунктов, расстояние между кот??рыми 7 км 500 м, одновременно в одном направлении вышел пешеход со скоростью 6 км /ч и выехал автобус. определите скорость автобуса, если он догнал пешехода через 15 мин.

Автор: Гость