Решить Уравнение: а) x=17; б) у+ 6,7=2,09 в) 24,9 – х = 7,05-14,006. . Даю 34 балла Срочно плз
Математика
Решить Уравнение: а) x=17; б) у+ 6,7=2,09 в) 24,9 – х = 7,05-14,006. . Даю 34 балла Срочно плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У+6.7=2.09 У=6.7-6.7=2.9-6.7 У=2.09-6.7 У=-4.61
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