Решить Уравнение: а) x=17; б) у+ 6,7=2,09 в) 24,9 – х = 7,05-14,006. . Даю 34 балла Срочно плз

Математика

Решить Уравнение: а) x=17; б) у+ 6,7=2,09 в) 24,9 – х = 7,05-14,006. . Даю 34 балла Срочно плз

Автор: Гость