Помогите пожалуйста дам 10 б номер 520
Математика
Помогите пожалуйста дам 10 б номер 520
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1320 : 20= 66 66-35=31
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