Решить задачу с рисунком.Угол, л

Математика
Решить задачу с рисунком.Угол, л
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помоги плиз рассказ о посещении Александрии Египетской 
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