Вспомните каким обычаем соответствуют эти даты 1714 1720 1721

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1714 - издание указа "о единонаследии" , битва при мысе Гангут, победа русского флота. указом о единонаследии закреплено окончательное слияние поместий и вотчин. в Балтийском море русские одержали первую в своей истории крупную морскую победу, что означало рождение новой военной морской державы. 1720 - 1721 - коллегиальная реформа. Окончание Северной войны, Ништадский мир, правозглашение России империей; учреждение Святейшего правительствующего синода.