Решите 2 задачи 1. В Волгограде 10 часов. Сколько в Петро-паловском - Камчастком?(С р??шением) 2.Определите поясное время во Владивостоке если в Омске 13 часов?(С решением)

География
Решите 2 задачи 1. В Волгограде 10 часов. Сколько в Петро-паловском - Камчастком?(С р??шением) 2.Определите поясное время во Владивостоке если в Омске 13 часов?(С решением)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Смотрите, В Волгограде 10 часов, А Петропавловске-? А мы знаем, что разница между городами 9 часов, то 10-9=1 (час)-В Петропавловске - Камчатском. 2)Здесь тоже самое разница между городами 4 часа, значит 13-4=9(часа)-В Владивостоке
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