Решите 3 неравенство
Математика
Решите 3 неравенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) возведём в квадрат правую и левую часть неравенства x^2+x-3>9 x^2+x-3-9>9-9 x^2+x-12>0 x1=(-1+(1^2-4*1*(-12))^1/2)/2*1=(-1+(49)^1/2)/2=6/2=3 x2=(-1-(49)^1/2)/2=-4 ответ x1=3, x2=-4
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