Решите неравенство: 3^2x-2*3^x-3gt;=0

Гость: Гость:

Введем замену 3^x=a a^2 - 2a - 3=0 находим корни через дискриминант => a1=-1 ; a2=3 возвращаемся к замене 3^x=-1 - решений нет 3^x=3 x=1 ответ: [1; +бесконечность)