Решите неравенство: 3^2x-2*3^x-3gt;=0

Математика
Решите неравенство: 3^2x-2*3^x-3gt;=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Введем замену 3^x=a a^2 - 2a - 3=0 находим корни через дискриминант => a1=-1 ; a2=3 возвращаемся к замене 3^x=-1 - решений нет 3^x=3 x=1 ответ: [1; +бесконечность)
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