Решите номер 3 скорее..................

Гость: Гость:

1) 39,4 = 39,399 т.к если округлить число 39,399 то получится 39,4 2)0,812 меньше чем 0,82 т.к если округлить 0,812 то получится 0,81 3)5,01 = 5,0100 , т.к при десятичных дробях нули убираются