Особенности Герба Австралии!
География
Особенности Герба Австралии!
Ответ(ы):
Гость:
Современная история Австралии тесно связана с Британией, ведь долгое время континент являлся одной из английских колоний. Такое прошлое сказалось на культуре страны в целом, а одно из ярких напоминаний об этом – флаг Австралии. В современном варианте принятие флага Австралии состоялось в 1901 году, после образования федерации. До 30-х годов во внешний вид флага Австралии вносились различные изменения, а с 1934 года он остается неизменным до настоящего времени.
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