Сочинение по теме Муму

Гость: Гость:

В этом произведении И.С. Тургенева рассказывается о судьбе русского мужика по имени Герасим.Велика была его сила:работал он за четверых,никто не мог побороть его сил "богатырскую".Влюбился он в девушку по имени Татьяна,но так как говорить он не мог,то сказать слова "Я тебя люблю"- не мог,да и не разрешила бы ему барыня,у которой он работал. Но весь трагизм этого произведения залючается в том,что нашел Герасим себе утешение и веселье.И всем этим была его маленькая собачонка,которую он назвал Муму,а назвал он ее так, по не умению говорить.Оберегал он ее ото всех,но барыня была очень строгая,и она не могла потерпеть если бы ее приказы не выполнялись.И вот,в один обычный день,она она приказала своему лучшему работнику-Герасиму,утопить свою любимицу.Он не мог не повиноваться.Он пошел вместе со своей собачонкой на речку,сел с ней в лодку,привязал к ее шее камень,и поплыл на середину реки.Там он тихо попрощался с ней,кинул в воду и поплыл обратно,в его сердце как будто горел огонь,который нельзя было потушить,ведь он только что остался без единственной,роднойт ему собачки,а он так к ней привык. Он не слышай как Муму захлебывалась одой,и пыталась выплыть из толщи воды,как колыхались водоросли,для него все было как и раньше.