Характеристика Грина и Асоль в рассказе Алые паруса

Литература
Характеристика Грина и Асоль в рассказе Алые паруса
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ассоль-это главная героиня повести "алые паруса" .она была застенчивой, нежной и романтичной девушкой, она очень любила мечтать и была очень доверчивой и впечатлительной. сказочник сказал ей про корабль который приплывет за не с принцем на палубе. она искренне в это верила и ее мечта сбылась....
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