Характеристика Грина и Асоль в рассказе Алые паруса
Литература
Характеристика Грина и Асоль в рассказе Алые паруса
Ответ(ы):
Гость:
ассоль-это главная героиня повести "алые паруса" .она была застенчивой, нежной и романтичной девушкой, она очень любила мечтать и была очень доверчивой и впечатлительной. сказочник сказал ей про корабль который приплывет за не с принцем на палубе. она искренне в это верила и ее мечта сбылась....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Сколько граммов оксида алюминия образуется при взаимодействии 5,4г алюминия с окс??дом железа(|||)? помогите пожалуйста))