В чем вы видете причины обострения Восточного вопроса в середине 19 веке

История
В чем вы видете причины обострения Восточного вопроса в середине 19 веке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Соперничества между европейскими державами.  конвенция 1841 г. из истории .
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