Какие корневые системы называют стержневыми,а какие мочковые

Биология
Какие корневые системы называют стержневыми,а какие мочковые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для стержневой корневой системы характерно преимущественное развитие главного корня, который длиннее и толще других корней. Она, как правило, встречается у двудольных растений. В мочковатой корневой системе главный корень не отличается от остальных — он или слабо развит, или рано отмирает. Корневая система образована массой придаточных корней. Мочковатую корневую систему имеют однодольные растения и некоторые двудольные.
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