Решите пожалуйста номер 10(разложите на множители) и номер 11(проверьте верно ли выполнено разложение на множители) ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!

Алгебра
Решите пожалуйста номер 10(разложите на множители) и номер 11(проверьте верно ли выполнено разложение на множители) ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 а) не верно решен б) не верно решен в) верно г) верно
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