Решите пожалуйста номер 10(разложите на множители) и номер 11(проверьте верно ли выполнено разложение на множители) ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!

Алгебра

Решите пожалуйста номер 10(разложите на множители) и номер 11(проверьте верно ли выполнено разложение на множители) ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!

Автор: Гость