Решите пожалуйста очень поможете)))заранее большое спасибо))

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Производная отрицательна на интервалах .где функция убывает таких интервалов 3 (-10;-5.5),(-4;-3),(0;2) ,в них содержатся точки -9,-8.-7.-6.-5.1 всего 6 точек наименьш.знач.в т. (-5,5;-3.2) наибольшее значение (-10;4),(0;4) f(x)>0 при х(-10;-8),(-2;2) f(x)<0 при х(-8;-2)