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Решите пропорцией 1800тг----100% ?тг----------12%
Математика
Решите пропорцией 1800тг----100% ?тг----------12%
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Ответ: 1800*12/100=216
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