Решите пж задачку про 3кг яблок срочно по действиям?....

Математика
Решите пж задачку про 3кг яблок срочно по действиям?....
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