ВЫДЕЛИТЕ ПОДЛЕЖДАЩИЕ,ОПРЕДИЛИТЕ, ЧЕМ ОНО ВЫРАЖЕНО. День был для этих мест изумит??льный. Буйвол этого как будто не заметил. Он продолжал плыть. Около шести вечера океан начал всасывать в себя огромное раскаленное солнце. Самым...

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ВЫДЕЛИТЕ ПОДЛЕЖДАЩИЕ,ОПРЕДИЛИТЕ, ЧЕМ ОНО ВЫРАЖЕНО. День был для этих мест изумит??льный. Буйвол этого как будто не заметил. Он продолжал плыть. Около шести вечера океан начал всасывать в себя огромное раскаленное солнце. Самым подходящим мне кажется полученная в подарок унылого вида куколка, изобращающая воина племени импи. Колет старается запомнить каждый штрих на скале, каждон мгновение этого дня. Он даже начал в слух рассуждать. Молодой учёный прибыл в русскую столлицу и решил остаться в России. Он готов был верно и преданно служить ей. Даль стремился всю жизнь заниматься не только интересным для него, но и полезным для общества делом.

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