ВЫДЕЛИТЕ ПОДЛЕЖДАЩИЕ,ОПРЕДИЛИТЕ, ЧЕМ ОНО ВЫРАЖЕНО. День был для этих мест изумит??льный. Буйвол этого как будто не заметил. Он продолжал плыть. Около шести вечера океан начал всасывать в себя огромное раскаленное солнце. Самым...
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ВЫДЕЛИТЕ ПОДЛЕЖДАЩИЕ,ОПРЕДИЛИТЕ, ЧЕМ ОНО ВЫРАЖЕНО. День был для этих мест изумит??льный. Буйвол этого как будто не заметил. Он продолжал плыть. Около шести вечера океан начал всасывать в себя огромное раскаленное солнце. Самым подходящим мне кажется полученная в подарок унылого вида куколка, изобращающая воина племени импи. Колет старается запомнить каждый штрих на скале, каждон мгновение этого дня. Он даже начал в слух рассуждать. Молодой учёный прибыл в русскую столлицу и решил остаться в России. Он готов был верно и преданно служить ей. Даль стремился всю жизнь заниматься не только интересным для него, но и полезным для общества делом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) День - подлеж., выражено существительным; 2) Буйвол - подлеж., выражено существительным; 3)Он - подлежащее, выражен. местоимением в именит.падеже; 4) океан - подлеж., выражено существительным; 5)куколка - подлеж., выражено существительным; (здесь не уверена) 6) Колет - подлежащее, выраженное именем собственным. 7)ученый - подлеж., выражено существительным; 8) он - подлежащее, выражен. местоимением в именит.падеже; 9)Даль - подлежащ., выраженное существител., выраженное именем собственным.
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