Решите срочно.Физика сделайте так 1) 1.ответ 2.ответ 3.ответ 5.ответ 6.ответ 2) Тоже самое

Физика
Решите срочно.Физика сделайте так 1) 1.ответ 2.ответ 3.ответ 5.ответ 6.ответ 2) Тоже самое
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а 2)нверое (г) 3) в наверно  4)а 5) в ....
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