Решите срочно надо, дам 20 баллов.

Алгебра
Решите срочно надо, дам 20 баллов.
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Гость:
Ого много очень ну ладно решу
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