Решите уравнение плиз за 5 класс(x+13)умножить на 19=32
Математика
Решите уравнение плиз за 5 класс(x+13)умножить на 19=32
Ответ(ы) на вопрос:
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(x+13)-19=32 (х+13)=32+19 х+13=51 x=51-13 х=38
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