Укажите промежуток, содержащие все корни уравнения 3^x^2-3x=81

Алгебра
Укажите промежуток, содержащие все корни уравнения 3^x^2-3x=81
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²-3x=4 x²-3x-4=0 x₁=-1, x₂=4
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