Укажите промежуток, содержащие все корни уравнения 3^x^2-3x=81
Алгебра
Укажите промежуток, содержащие все корни уравнения 3^x^2-3x=81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x²-3x=4 x²-3x-4=0 x₁=-1, x₂=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синтаксический разбор предложения пушкин на веки веков чудотворно преобразил на??у речь придал ей прозрачную ясность золотую простоту и музыкальнос...
Химия
Найти объём углекислого газа который выделяется при сгорание 20 го ацитилена если выход составляет 90%