Найти объём углекислого газа который выделяется при сгорание 20 го ацитилена если выход составляет 90%
Химия
Найти объём углекислого газа который выделяется при сгорание 20 го ацитилена если выход составляет 90%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 X L С2H4+3O2-->2CO2+2H2O M(C2H4)=28 g/mol , Vm=22.4 L/mol 28 2 * 22.4 20/28 = X/44.8 X=32 V(CO2)=32*90%/100%=28.8 л ответ 28.8 л
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