Решите уравнение пожалуйста! Х-200/357=-36/63 7/9=316/х+400
Математика
Решите уравнение пожалуйста! Х-200/357=-36/63 7/9=316/х+400
Ответ(ы):
Гость:
Первый пример: x - (200/357) = (-36/63) x = (200/357) - (36/63) x = (200/357) - (12/21) = (200-12*17) / 357 = - 4 / 357 Второй пример: 7/9 = (316/х) + 400 316/х = 7/9 - 400 316 = x*(7/9 - 400) x = 316 / (7/9 - 400) = 316 / [ (7-3600) / 9 ] = - 316*9 / 3593 = - 2844 / 3593
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