Решите уравнение , применяя формулы двойного аргумента: 1) 2sin x cos x =1 2) cos² x - sin² x = 1/2 3) 4 cos x/2 sin x/2-√3=0 4) sim²x/2-cos² x/2-1=0
Алгебра
Решите уравнение , применяя формулы двойного аргумента: 1) 2sin x cos x =1 2) cos² x - sin² x = 1/2 3) 4 cos x/2 sin x/2-√3=0 4) sim²x/2-cos² x/2-1=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) sin2x=1 2x=π/2 + 2πk x=π/4 + πk, k∈Z 2) cos2x=1/2 2x=(+/-) π/3 + 2πk x=(+/-) π/6 + πk, k∈Z. 3) 2sinx=√3 sinx=√3/2 x=(-1)^k * (π/3) + πk, k∈z. 4) - cosx-1=0 cosx= -1 x=π + 2πk, k∈Z.
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