Решите уравнением Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вто??ая,а третьядеталь-на 3 мин дольше чем вторая.Сколько времени необходимо для обработки первой детали,если на обработку всех деталей нужно 30 мин.

Математика
Решите уравнением Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вто??ая,а третьядеталь-на 3 мин дольше чем вторая.Сколько времени необходимо для обработки первой детали,если на обработку всех деталей нужно 30 мин.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста! Подписывайся в сообщество! Там решают быстрее!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Эта птица размером со скворца. Оперение тёмно-бурое, густое, несмачивающееся. Обитает по берегам быстрых рек и ручьёв. Питается водными насекомыми ...
Ответить
Русский язык
Правила:корень,формы одного и того слова
Ответить
Литература
План текста как делают воздушные шары ТОЛСТОЙ
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение.
Ответить
Физика
Шайба пущенная по ледяной площадке со скоростью 18 км/ч прошла до полной остановки 12,5 м. Найдите коэффициент трения между шайбой и льдом
Ответить