Решите уравнением Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вто??ая,а третьядеталь-на 3 мин дольше чем вторая.Сколько времени необходимо для обработки первой детали,если на обработку всех деталей нужно 30 мин.
Математика
Решите уравнением Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее,чем вто??ая,а третьядеталь-на 3 мин дольше чем вторая.Сколько времени необходимо для обработки первой детали,если на обработку всех деталей нужно 30 мин.
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