Решите уравнения. а) -5,1 - х = -6,35 б) 5 1/14(дробь одна четвертая) + х = -1 16/26(дробь шестна??цать двадцать шестых) 5 1/14 + х = -1 16/26
Математика
Решите уравнения. а) -5,1 - х = -6,35 б) 5 1/14(дробь одна четвертая) + х = -1 16/26(дробь шестна??цать двадцать шестых) 5 1/14 + х = -1 16/26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5 , 1 - х = 6, 35 6 ,35 + 5 ,1 х = 11, 45
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