Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.

Химия

Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.

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