Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.
Химия
Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O=2H2+O2ВОДА=ВОДОРОД+КИСЛОРОД2Na+2H2O=2NaOH+H2НАТРИЙ+ВОДА=ГИДРОКСИД НАТРИЯ+ВОДОРОДCaO+H2O=Ca(OH)2ОКСИД КАЛЬЦИЯ+ВОДА=ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯSO2+H2O=H2SO3ОКСИД СЕРЫ(4)+ВОДА=СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА
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