Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.

Химия
Составьте уравнения химических реакций, характерных для воды. Укажите под их формулами названия продуктов, образовавшихся в результате таких реакций.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2H2O=2H2+O2ВОДА=ВОДОРОД+КИСЛОРОД2Na+2H2O=2NaOH+H2НАТРИЙ+ВОДА=ГИДРОКСИД НАТРИЯ+ВОДОРОДCaO+H2O=Ca(OH)2ОКСИД КАЛЬЦИЯ+ВОДА=ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯSO2+H2O=H2SO3ОКСИД СЕРЫ(4)+ВОДА=СЕРНИСТАЯ КИСЛОТА

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнения устно: 29:х=1 26:х=26 х×18=18
Ответить
География
Ответьте на вопросы от 1 до 8, пожалуйста))
Ответить
Математика
HELP!!!!!!!!найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции f(x)=-3sin2x+5cos3x-7 в точке абсциссой x=pi/2
Ответить
Обществознание
Помогите определить проблему для эссе по обществу, пожалуйста. "Плохую власть вы??ирают хорошие люди, которые не ходят на выборы"
Ответить
Математика
Запишите как можно больше и как можно меньшее число используя записи цифру 8 цифру 7 , три цифры 0. Найдите сумму этих чисел
Ответить