Рифмующиеся строки со словами людей моей пожалуйста

Математика
Рифмующиеся строки со словами людей моей пожалуйста
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