Сочинение к картинке мальчишки

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На картине Ф. Решетникова «Мальчишки» изображены три мальчика, которые в тихую летнюю ночь взобрались на крышу дома. Они наблюдают за звёздным небом. Один облокотился на парапет, второй стоит держась за перила, а третий положил руку одному из своих друзей и о чём-то рассказывает, указывая рукой на звёзды. По-видимому, он очень увлечен астрономией. Может быть, он рассказывает о созвездиях или о том, есть ли жизнь на других планетах. Другому мальчику интересен его рассказ, и он с заинтересованным лицом смотрит на небо. А третий их товарищ о чём то мечтает. Его лицо спокойно и задумчиво. На заднем фоне картины изображён вечерний город. В домах горит свет. Город сливается с ночным небом. Эти мальчишки мечтают стать космонавтами. Они уверенны, что когда-нибудь они увидят звёзды совсем близко, пройдутся по поверхности Марса.