Рішити по діях 39-(25-7+5)+4= 21+(67-9)-(6+8)=

Математика
Рішити по діях 39-(25-7+5)+4= 21+(67-9)-(6+8)=
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