РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ : 1)x^2+3x/2+x-3x^2/8=2x 2)x^2+3x/x-4=x^2-x/4-x 3)2x+3/x+2=3x+2/x
Математика
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЯ : 1)x^2+3x/2+x-3x^2/8=2x 2)x^2+3x/x-4=x^2-x/4-x 3)2x+3/x+2=3x+2/x
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