Роль голосеменных в биоценозах???

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220 с лишним миллионов лет назад эти примитивные растения господствовали в растительном мире нашей планеты. К их числу относятся хорошо знакомая нам ель, изысканный гинкго и гигантские секвойи. Голосемянные - древняя группа растений. Они владычествовали на планете не менее 120 млн. лет (220-100 млн. лет назад) - вплоть до появления цветковых растений. Пора их расцвета давно миновала, но до наших дней сохранились представители пяти групп, среди которых - самые высокие и экзотические деревья на Земле. Большинство голосемянных - это вечнозеленые деревья или кустарники, у которых семязачатки, или семяпочки, находятся в непосредственном контакте с воздухом, благодаря чему происходит их прямое опыление. Научное название этих растений образовано из двух греческих слов: "gymnos", что значит "голый", и "spermas" - "семена". Мужские и женские растения чаще всего растут отдельно, а их репродуктивные органы находятся в шишках. Мужские шишки вырабатывают огромное количество крохотных зернышек пыльцы, содержащих мужские репродуктивные клетки (гаметы) . Пыльца переносится ветром на шишки женских растений и оплодотворяет их семяпочки. Фактически, основное значение голосемянных растений в природе это то, что они являются прородителями всеми любимых покрытосеменных ростений, которых на сегоднешний момент куда больше, чем голосеменных. Также голосеменные растения (не совсем уверена, что точно выражаю мысль) помогают создавать почву в биоценозе, ну скажем, леса. Они предшествуют появлению лиственных растений на лесных терреториях. А вот для человека.... на ум ничего не приходит. Только наверно можно сказать, что люди используют древесину голосеменных для мебили, карандашей и прочего...