Розкрийте значення фразеологізмів. 1. Пройняти когось поглядом. 2. Очі рогом ліз??ть. 3. Мозолити очі. 4. Очі горять. 5. Очі розбігаються. 6. Очі грають. 7. Кидати очима (стріляти очима). 8. Як гляне, аж трава в’ян...
Українська мова
Розкрийте значення фразеологізмів. 1. Пройняти когось поглядом. 2. Очі рогом ліз??ть. 3. Мозолити очі. 4. Очі горять. 5. Очі розбігаються. 6. Очі грають. 7. Кидати очима (стріляти очима). 8. Як гляне, аж трава в’яне. 9. Очі сиплять іскрами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Пильно дивитися 2 Така гарна 3 Усім набридати 4 Світяться 5 Багато чогось 6 кокетувати,залецятися 7 Погляд 8 Злий чоловік(дівчина) 9 Не знати куди діти очі
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