Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому поданому тексті : По гарячих слідах, Насипати жару за халяви, Жити в гаразді , Сам собі хазяїн .
Українська мова
Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому поданому тексті : По гарячих слідах, Насипати жару за халяви, Жити в гаразді , Сам собі хазяїн .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По гарячих слідах-По слідах які щойно залишили Жити в гаразді-Добре жити Сам собі Хазяїн-Роби що хочеш,господорюй собою
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