Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому поданому тексті : По гарячих слідах, Насипати жару за халяви, Жити в гаразді , Сам собі хазяїн .

Українська мова

Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому поданому тексті : По гарячих слідах, Насипати жару за халяви, Жити в гаразді , Сам собі хазяїн .

Автор: Гость