Розвяжи ривняння 725×13-у=1908
Математика
Розвяжи ривняння 725×13-у=1908
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9425-y=1908 y=9425-1908 y=7517
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