С чего мне стоит начинать решать это уравнение?
Алгебра
С чего мне стоит начинать решать это уравнение?
Ответ(ы):
Гость:
C 2x+2-x это реши сначало
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