Скласти речення зі словом хвиля

Українська мова
Скласти речення зі словом хвиля
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хвиля була тендітна та красива.Дівчинка дивилася на неї з задоволеням.
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