С данными словами сочинить стихотворные тексты с использованием всех возможных средств изоброзительности . доска тоска ,домой ногой ,дуб зуб ,молоко далеко,дрова трава , картошка окошко .
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С данными словами сочинить стихотворные тексты с использованием всех возможных средств изоброзительности . доска тоска ,домой ногой ,дуб зуб ,молоко далеко,дрова трава , картошка окошко .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я бреду домой с тоской, На следующий день, Я ответил у доски, Пришел домой, Попил молока, И лег в кровать. Я быстро заснул, ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!!
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