С глаголами " дремать " и " купаться " составить предложения так , чтобы глаголы использовались в переносном смысле .
Русский язык
С глаголами " дремать " и " купаться " составить предложения так , чтобы глаголы использовались в переносном смысле .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу еще дремлят медведи. Вовочка подошел к маме попросил разрешение что бы с ходить с ребятами по купаться на речку.
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