Решите неравенство 1/(3^(x-1))+1/(3^x)+1/(3^(x+1))lt;52
Алгебра
Решите неравенство 1/(3^(x-1))+1/(3^x)+1/(3^(x+1))lt;52
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