С какими двухзначными числами можно выполнить действие сложения, используя равенства6+4=10 и 2+3=5?запиши несколько таких сумм.найди их значения,
Математика
С какими двухзначными числами можно выполнить действие сложения, используя равенства6+4=10 и 2+3=5?запиши несколько таких сумм.найди их значения,
Ответ(ы):
Гость:
7+3=10 2+6=8 3+3=6 4+4=8 10+25=35 60+2=62 Если не правильно то я не очень понял вопрос
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