Ваня коля пошли в школу в 8 ч 30 м.У школы они встретились. Ваня шел до встречи с коле?? 12 мин. Сколько минут был в пути коля?

Математика

Ваня коля пошли в школу в 8 ч 30 м.У школы они встретились. Ваня шел до встречи с коле?? 12 мин. Сколько минут был в пути коля?

Автор: Гость