Ваня коля пошли в школу в 8 ч 30 м.У школы они встретились. Ваня шел до встречи с коле?? 12 мин. Сколько минут был в пути коля?
Математика
Ваня коля пошли в школу в 8 ч 30 м.У школы они встретились. Ваня шел до встречи с коле?? 12 мин. Сколько минут был в пути коля?
Ответ(ы):
Гость:
Коля был в пути тоже 12 минут,ведь они вышли в одно время и встретились через 12 минут....
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