С какими личными местоимениями сочетаются глаголы 3-его лица?

Гость: Гость:

Лица бывают у личных местоимений и у глаголов. 1 лицо - ед. ч. - Я; мн. ч. - МЫ; 2 лицо - ед. ч. ТЫ; мн. ч. - ВЫ; 3 лицо - ед. ч. (в 3-м лице может быть ж. , м. или ср. рода) - ОН, ОНА, ОНО; мн. ч. - ОНИ. У глаголов лицо определяется подставлением к глаголу личного местоимения. Например: пишешь (ТЫ пишешь) - 2 лицо, ед. ч. рисует (ОН рисует) - 3 лицо, ед. ч. извините (ВЫ извините) - 2 лицо, мн. ч.