С какой целью была создана UNİFEM?

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Целью UNIFEM является помощь женщинам и обеспечение равенства полов. Работа Фонда направлена на обеспечение участия женщин в планировании и осуществлении развития на всех уровнях. Фонд играет роль катализатора в системе ООН, поддерживая программы, направленные на связь потребностей и интересов женщин со всеми важнейшими вопросами на национальном, Региональном и мировом уровнях.