Суть японского искусства?

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Заключалась цель и основа всех художественных исканий. Носколько искусства скрывается за кажущейся безыскусностью японского искусства! Его недосказанность преисполнена глубокого смысла. Это совершенная безыскусность! Когда она выражает дух Вечногоодиночества