Суть японского искусства?

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Суть японского искусства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заключалась цель и основа всех художественных исканий. Носколько искусства скрывается за кажущейся безыскусностью японского искусства! Его недосказанность преисполнена глубокого смысла. Это совершенная безыскусность! Когда она выражает дух Вечногоодиночества
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